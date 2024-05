Mimoso: mãe faz mêsversário com tema que salvou filha de enchente

Mêsverário inusitado! A moradora de Mimoso do Sul, Elivanda de Souza Brandão, de 18 anos, que foi salva de uma enchente pelo marido dentro de uma geladeira, quando ainda estava grávida de 8 meses, fez o mêsversário da filha Maria Cecília de Souza Dias com o tema “Geladeira”.

A comemoração foi compartilhada pelos pais em sua rede social, nesta quarta-feira (29), quando a bebê completou 1 mês de vida. “Gratidão a Deus por tudo. Feliz, 1 mês de vida filha. Temos muito orgulho de você amor, obrigada por tudo”, escreveu a mãe da criança.

