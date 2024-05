Mimoso: Sicoob doa mais de R$ 200 mil para incentivo ao esporte

A Prefeitura de Mimoso do Sul recebeu, nesta segunda-feira (27), um cheque no valor de R$ 205.668.00 doados pelo Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob).

De acordo com o prefeito Peter Costa (Republicanos) a verba será destinada a projetos esportivos nas modalidades vôlei, futsal e basquete.

Veja o vídeo: