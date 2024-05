Morte de Valadão: “Importante na redemocratização do país”, destaca Hartung

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung lamentou a morte do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Roberto Valadão, nesta quarta-feira (22).

“É com tristeza que recebo a notícia do falecimento do amigo Roberto Valadão, ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e um militante importante na luta pela redemocratização do país. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu Hartung.

Além de chefiar o Poder Executivo de Cachoeir, Valadão contribuiu com o desenvolvimento do Espírito Santo como deputado estadual, de 1979 a 1983, e no Congresso Nacional, como deputado federal, onde legislou por dois mandatos.

O local e horário do velório ainda não foram divulgados.