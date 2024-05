Governador lamenta morte de Valadão e decreta luto de 3 dias no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), lamentou a morte do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Valadão, que morreu aos 85 anos, na manhã desta quarta-feira (22).

Em suas redes sociais, o governador disse que lamenta profundamente o falecimento do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, ex-deputado estadual e federal, Roberto Valadão. O Espírito Santo e a política capixaba perdem um grande nome. Meus sinceros sentimentos à família e amigos nesse momento de dor”.

Casagrande decretou três dias de luto oficial no Espírito Santo. “Em sua homenagem, o Estado estará de luto oficial por 3 dias”.

Roberto Valadão morreu na manhã desta quarta-feira (22), no Hospital Unimed, onde estava internado com um quadro de pneumonia. Ele era viúvo e deixa cinco filhos.

