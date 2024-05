Moto com chassi adulterado é apreendida pela Guarda de Cachoeiro

Na tarde desta sexta-feira (3), equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória, informaram à Guarda de Cachoeiro de Itapemirim, que uma moto com a mesma placa estaria transitando de forma simultânea nas referidas cidades.

Diante da informação, os agentes de trânsito acionaram o Cerco Eletrônico da Central de Vídeo Monitoramento de Cachoeiro, que ajudaram na localização da moto.

Leia Também: Polícia detém dois homens e apreende drogas em Bom Jesus

A motocicleta foi localizada em um estacionamento de supermercado, no bairro Guando, em Cachoeiro. No momento da abordagem, homens da Guarda verificaram que o chassi e o motor tinham indícios de adulteração.

A Guarda Municipal de Cachoeiro fez contato com a proprietária da moto original que se localizava no município de Serra, na grande Vitória. O condutor e a motocicleta foram encaminhados para a 7ª Delegacia de Polícia Civil.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.