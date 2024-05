Motociclista em alta velocidade bate de frente com carro em Cachoeiro

No último sábado (18), por volta das 20h40, um carro e uma motocicleta colidiram em frente ao Condomínio Flamboyant, na avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro.

Segundo a Polícia Militar, um Celta, na cor branco, sinalizou para cruzar a via, na pista contraria. Assim, dois motociclistas pararam para que o carro seguisse para o bairro Monte Cristo.

Porém, na hora de cruzar a via, uma motocicleta em alta velocidade acabou atingindo a frente do Celta. O condutor da motocicleta caiu e foi socorrido por uma ambulância. A moto Honda, de cor preta, foi removida e levada ao pátio por estar com o licenciamento vencido.