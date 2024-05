Na madrugada desta terça-feira (21), em Cariacica, no km 292,3 da BR 101, ocorreu um acidente, onde o condutor de 42 anos, morreu no local.

O piloto estava em uma motocicleta Honda/Biz 125, e o acidente teria acontecido por volta das 05h45.

Mais informações em instantes.

