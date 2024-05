Foragido procurado por homicídio em MG é preso no ES

Um homem, de 41 anos, foi preso durante o cumprimento de mandado de prisão contra ele na localidade de Barra Seca, em Jaguaré, na noite da última segunda-feira (20). O preso é foragido após cometer um homicídio na cidade de Minas Novas, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, após a equipe tomar ciência de que um indivíduo procurado pela Justiça mineira estaria residindo na cidade de Barra Seca, foi realizada uma operação, resultando na captura do foragido.

Contra o foragido, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Minas Novas, em Minas Gerais, pela prática do crime de homicídio. A prisão aconteceu por meio da Delegacia de Polícia de Jaguaré.

Sendo assim, após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

