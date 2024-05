Motorista de ônibus fica ferido após atropelar cavalos em Itapemirim

O motorista de um ônibus ficou ferido após atropelar três cavalos que estavam atravessando a Rodovia ES-490, na altura do bairro Paineiras, em Itapemirim, na noite da última terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, um dos passageiros do coletivo informou que o transporte seguia na rodovia quando o motorista avistou três cavalos atravessando a via. Neste momento, o condutor tentou frear, mas não conseguiu e acabou atropelando os animais.

Na batida, o motorista ficou ferido e foi socorrido por funcionários da empresa para um hospital da região. Quando os militares chegaram no local, constataram que alguns cones e galhos já haviam sido utilizados para sinalizar a presença de um guincho e funcionários da empresa auxiliando na desobstrução da via.

Leia também: Homem é encontrado morto dentro de veículo em Castelo

Os cavalos não resistiram aos ferimentos e morreram. Eles foram removidos para a vegetação às margens da rodovia para evitar que novos acidentes acontecessem. A guarnição realizou buscas pelo condutor, porém não encontraram, pois não foi passado em qual hospital ou UPA ele teria dado entrada.