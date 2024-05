Motorista é detido embriagado após atropelamento em Alegre

Um homem, de 68 anos, foi detido embriagado por policiais militares após atropelar uma mulher no distrito de Café, em Alegre, na noite do último sábado (11).

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares receberam informações ao 190, uma mulher de 38 anos havia sido atropelada por um Toyota/Corolla, de cor Preto, no distrito do Café. Após o acidente, o veículo foi localizado em Alegre por meio de denúncias de outro motorista que estava o seguindo.

No entanto, durante a abordagem, os militares constataram que o motorista de 68 anos sinais de embriaguez, sendo o mesmo submetido ao teste de alcoolemia, sendo constatado o volume de 1,19 miligramas de álcool por litros de sangue.

Diante disso, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A vítima foi socorrida por populares ao Pronto Socorro do município e não foi possível prestar informações sobre o ocorrido.