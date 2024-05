Homem é preso pela PM com drogas e uma espingarda em Iúna

Policiais militares da Força Tática bravo e equipe K9, realizaram um mandado de prisão e de busca e apreensão em Serrinha, zona rural de Iúna.

Na última sexta-feira (10), a Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos. Durante as buscas no imóvel, os policias civis localizaram um pedaço de maconha e dois papelotes de cocaína. Com a ajuda da cadela Mona, foi localizado uma espingarda calibre .36, com quatro munições.

O homem foi conduzido pelos policiais civis, e foi apresentado à autoridade policial na 8ª delegacia regional de Ibatiba, para as demais providências.