Motorista fica preso às ferragens em acidente na BR-262, em Ibatiba

O motorista de uma carreta ficou preso às ferragens em um acidente no km 150 da BR-262, em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde da última quinta-feira (9).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento da carreta aconteceu por volta das 17h30. Além disso, a PRF informou que por conta do tombamento, a vítima ficou presa às ferragens por alguns minutos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e os bombeiros iniciaram sua atuação, desligando a bateria e contendo um pequeno vazamento de combustível, eliminando o risco de incêndio. Em seguida, a guarnição realizou a ancoragem do cavalinho mecânico, com auxílio de um caminhão guincho, e prosseguiu com a abertura da lataria, retirando a vítima das ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.