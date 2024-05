Motorista perde controle da direção e bate veículo em Cachoeiro

Um motorista perdeu o controle da direção e bateu com o veículo na parede de uma casa no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu na noite do último sábado (25).

Nas imagens registradas por pessoas que passavam após o acidente, mostra o carro Chevrolet/Ônix, de cor preta, atravessado na Rua Samuel Levy e com a frente totalmente destruída. Não há informações do que poderia ter provocado o acidente.

Segundo a Polícia Militar, familiares do condutor relataram aos militares que o motorista não sofreu ferimentos, e que um guincho teria sido providenciado para a remoção do veículo do local do acidente.