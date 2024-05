Foragido é preso tentando assaltar agência bancária em Cachoeiro

Um homem, considerado foragido da justiça, foi preso suspeito de assaltar uma agência bancária no centro de Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última segunda-feira (27).

Segundo a Guarda Civil Municipal, os agentes receberam informações do Ciodes de que dois homens estariam furtando dinheiro dos caixas eletrônicos de um banco localizado na rua Capitão Deslandes, no centro do município.

Ao chegarem no local, os guardas encontraram dois suspeitos no interior do banco em frente a um caixa eletrônico. Diante disso, oa agentes abordaram os suspeitos e nada de irregular foi encontrado. No entanto, ao perguntar o nome dos suspeitos, um deles deu um nome falso, porém, alguns minutos depois, disse o nome verdadeiro.

Leia também: Ação conjunta prende em flagrante suspeito de homicídio no ES

Desconfiados, os agentes consultaram no sistema o nome do sujeito e constataram que o mesmo possuia um mandado de prisão em aberto contra ele. Portanto, o foragido foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.