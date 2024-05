Mulher é encontrada morta dentro de casa em Marataízes

Uma mulher de 39 anos foi encontrada morta dentro de uma casa no bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo, no fim da tarde da última terça-feira (28).

Segundo a Polícia Militar, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes. Chegando no local, os militares encontraram uma ambulância do município fazendo os primeiros atendimentos.

Em conversa com os policiais, os socorristas relataram que a vítima estava deitada na cama do quarto sem vida. Aos militares, o filho da vítima disse que ligou várias vez para a mãe, porém, ela não atendia a ligação. Sendo assim, resolveu ir até a residência dela para ver o que havia aconteceido.

Chegando na casa, o filho da vítima arrombou as portas e ao entrar no imóvel, encontrou a mãe sem vida, que logo após, pediu ajuda aos vizinhos até a chegada da ambulância. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O caso, segundo a Polícia Civil, segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Detalhes da investigação não serão divulgados no momento.

A PC pede que, quem tiver alguma informação, pode contribuir de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. Além disso, possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.