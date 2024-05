Combate a exploração sexual infantil: PF apreende celulares no ES

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Escudo de Athena 3, na manhã desta quinta-feira (23). Os policiais da delegacia de São Mateus deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, em prol do combate a exploração e abuso sexual infantil.

O mandado foi cumprido na cidade de Conceição da Barra, onde foram arrecadados os telefones celulares do investigado e, serão submetidos a exames periciais.

O mandado está sendo cumprido em atenção ao mês de combate a exploração e abuso sexual infantil.

