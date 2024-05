Mulher tem casa arrombada e objetos furtados em Brejetuba

Uma mulher tomou um susto ao chegar em casa e constatar que sua residência havia sido invadida e seus pertences furtados no bairro Córrrego do Café, zona rural de Brejetuba, na tarde da última quarta-feira (8).

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou aos militares que ao chegar em casa por volta das 16h da última quarta (8), deparou com a porta de sua residência arrombada. Diante disso, a vítima foi conferir o interior da casa e notou que seus pertences haviam sido furtados, sendo um ventilador, uma roçadeira e um botijão de gás.

Além disso, ela contou que não desconfia de ninguém, porém, disse que seu vizinho viu o momento em que duas pessoas saíram de sua residência. O vizinho relatou que ouviu um chamado vindo da casa da vítima, e que ao ir conferir quem estava chamando, visualizou um homem alto, magro saindo da residência com um botijão de gás nas costas. Ele contou ainda que na estrada havia outro homem em um gol vermelho, mas não soube precisar o modelo do veículo Volkswagen/Gol.

Diante das informações, os militares foram até a casa de outros vizinhos a fim de verificar se possuíam câmeras ou se também haviam visualizado o referido veículo no local, porém não há câmeras nas casas próximas e nenhum outro vizinho disse ter visto o referido veículo.

Portanto, a vítima foi orientada pelos a prosseguir à delegacia de polícia caso mais informações.

