Mulheres do café: encontro em Alegre é marcado por palestra

Nessa terça-feira (28), um grupo de mulheres do Assentamento Floresta, no município de Alegre, participou do encontro promovido pelo projeto Mulheres do Café. Assim, a programação contou com degustação de cafés e palestras sobre as etapas de colheita e pós-colheita de cafés especiais. As visitas começaram no mês de abril. Novos municípios vão receber o projeto em junho e julho.

Leia também: Ecossistema de inovação segue avançando em Alegre e Guaçuí



“Mulheres do café: igualdade de gênero e agregação de valor na cafeicultura capixaba”, pertence ao INOVAGRO, com apoio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e coordenado pela extensionista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Patrícia Morais da Matta Campbell.

Contudo, vinte produtoras tiveram a oportunidade de conhecer o que é o café especial, seu modo de produção e técnicas usadas que contribuem para essa classificação.



“Fizemos um levantamento de todas as demandas das mulheres, entre elas: cursos de aperfeiçoamento da produção, degustação, condução da lavoura, além de excursões para conhecer experiências de sucesso na produção de cafés especiais no Estado”, resume a coordenadora Patrícia Campbell.



Aliás, entre as ações previstas, estão a capacitação sobre empreendedorismo, mercado, turismo rural e técnicas de produção; Análise física e sensorial dos cafés para mulheres e divulgação dos produzidos por mulheres no Estado, em eventos estaduais e nacionais.

Dados

Segundo informações coletadas no Sistema Informatizado de Ater (Siater) do Incaper, contudo, nos últimos três anos, foram realizados 17.457 atendimentos feitos pelo Incaper em cafeicultura e destes, apenas 4.203 foram para as mulheres.

Inscrições

As interessadas em participar podem preencher o formulário on-line, neste link, ou procurar o Escritório Local do Incaper de seu município. É gratuito.

Agenda Mulheres do Café

05/06: Minicurso em Ibatiba

11/06: Curso em Dores do Rio Preto

09/07: Curso em Água Doce

10/07: Curso em Águia Branca

11/07: Curso em Mantenópolis