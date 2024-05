Muqui promove semana de vacinação contra gripe

O município de Muqui realiza, através da Secretaria Municipal de Saúde, a semana de vacinação contra a gripe. As ações, que começaram nesta segunda-feira (6), seguem até a próxima sexta-feira (10).

De acordo com a administração municipal, uma equipe de imunização estará em campanha na Estação Rodoviária, no Centro da cidade, das 8h às 11h.

“A ação de vacinação é destinada para todos a partir dos 6 meses de idade e durará enquanto houver o estoque fornecido pelo Governo do Estado”, afirma a Prefeitura de Muqui.

