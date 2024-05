Não perca! Últimas orientações para Corrida de São Pedro

Nos domingos 9 e 16 de junho, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) finalizará a preparação de atletas para a 44ª Corrida de São Pedro.

A programação de orientação para a Corrida de São Pedro dará uma pausa, neste domingo (2), devido ao feriado prolongado de Corpus Christi e retornará, no dia 9 de junho, com aulas preparatórias para a competição. As atividades acontecerão na Praça de Fátima, a partir das 7h.

Para participar, basta comparecer. É importante, porém, que os participantes estejam com roupas leves, tênis apropriados e confortáveis e garrafinhas de água, para manter a hidratação.

Já no dia 16, será realizado o segundo “treinão”, em que os participantes irão simular o trajeto de 5km da Corrida, com largada na própria praça. Os profissionais da Semesp darão orientações para melhoria do desempenho dos atletas durante o percurso, fazendo-os recordarem-se das informações oferecidas nas aulas anteriores.

Ainda neste dia, a Semesp vai apresentar uma novidade: novo traçado do trajeto da prova em 2024. Além do treino de corrida, será realizado, também, uma caminhada de 2 km para os apaixonados pela modalidade.

“A mudança no trajeto vai nos garantir uma questão técnica, pois será percorrida a medida correta na distância dos 5 km que, no traçado anterior, não era exata. Além disso, vamos melhorar a questão da segurança para o trajeto de 10 km, possibilitando uma prova mais segura e confortável para os atletas”, esclarece Rodolpho Maia, secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

Para participar do “treinão” e da caminhada, é necessário realizar a inscrição no site da Prefeitura de Cachoeiro. As atividades são abertas ao público e gratuitas.