Não perca! Últimos dias para se inscrever na Copa Castelo de Futsal

Vem aí mais uma edição da Copa Castelo de Futsal Sub-15, nas modalidades masculino, masculino adulto e feminino adulto.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 24 de maio, na sede da Secretaria Municipal de Lazer, Esportes e Juventude (SEMLEJ), localizada na Rua Antônio Machado, número 16. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A previsão é que os jogos tenham início no mês de junho. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone: (28) 3542 – 6300 / Ramal 351.

