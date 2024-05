Nasa divulga imagens impressionantes das enchentes em Porto Alegre

A Nasa divulgou, nessa quarta-feira (8/5), imagens feitas pelo satélite mais poderoso da agência espacial dos Estados Unidos, o Landsat 8, das enchentes que estão cobrindo Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O registro mostra os detalhes de praticamente todo o perímetro do município.

Reprodução/NASA Imagem mostra as águas com barro cobrirem as áreas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

É possível visualizar as margens do Rio Guaíba, e parte da capital tomada pelas águas. Os bairros Farrapos, São Geraldo, Centro e Menino Deus estão cobertos pela inundação. Também aparecem as águas nos estádios do Inter e do Grêmio e no Aeroporto Salgado Filho.

De acordo com o texto publicado pela Nasa, “as precipitações extremas ali se enquadram num padrão mais amplo de mudança que os cientistas do clima esperam ver nesta região devido ao aumento das concentrações atmosféricas de CO2 e outros gases de efeito de estufa”.

O satélite Modis capturou, também, imagens que evidenciam a extensão das enchentes no rio Jacuí, desde Charqueadas, a oeste de Porto Alegre, até sua entrada na Lagoa dos Patos, passando pelo ponto de encontro entre o Jacuí e o Guaíba.

Confira o antes e depois das enchentes na Lagoa dos Patos e nos rios gaúchos:

As imagens foram produzidas em apoio aos cientistas brasileiros que participam do Programa de Ciências Aplicadas da Nasa.

Fonte: Metrópoles