Você, entusiasta do basquete, já deve ter se perguntado o que é o Draft da NBA em algum ponto em que acompanhava o esporte, não é mesmo? Esse evento, que acontece uma vez por ano, é um dos mais aguardados da principal liga profissional da América do Norte.

Seja para acompanhar o seu time favorito, para ter mais assunto para discutir com seus amigos em um bate-papo descontraído ou para ter mais conhecimento para se entreter em uma aposta online, entender sobre o Draft da NBA só trará benefícios a você. Então, continue a leitura!

O que é o Draft da NBA e como ele funciona

De uma maneira bem simples, o Draft é um processo pelo qual os jogadores amadores passam para entrar na NBA oficialmente. Ao contrário do futebol, por exemplo, onde cada time tem uma categoria de base e assinam um contrato profissional com os jovens jogadores, nos esportes dos Estados Unidos essa passagem é feita para que todas as equipes tenham as mesmas chances.

O funcionamento do Draft é bastante simples. Cada time tem direito a uma escolha em cada uma das duas rodadas do recrutamento de acordo com uma ordem que é pré-definida. O time que usou essa escolha em um jogador tem exclusividade nos direitos de assinar um contrato com ele.

Quem pode participar do Draft da NBA

Existem alguns critérios de elegibilidade para participar do Draft, mas dois pontos são os mais básicos: o atleta precisa ter mais de 19 anos no ano em que for selecionado e ter se formado há pelo menos 1 ano no Ensino Médio. Isso significa que todos os jogadores que atuaram por universidades estadunidenses são elegíveis para o recrutamento.

Para os jogadores internacionais os critérios são um pouco diferentes. Eles também precisam ter pelo menos 19 anos e devem estar morando fora dos Estados Unidos há pelo menos 3 anos. Depois dos 22 anos de idade, os atletas de outros países passam a ser elegíveis automaticamente.

As regras do Draft

Existem algumas regras que os times e os atletas precisam seguir para participar do Draft. A primeira delas é em relação à negociação, em que as equipes podem negociar as escolhas entre si, mas desde que isso seja feito antes ou durante o evento.

Outras regras dizem respeito à elegibilidade para a seleção dos atletas dos Estados Unidos e estrangeiros, como mencionamos anteriormente. Aqui, vale ressaltar que desde 2006 nenhum time da NBA pode selecionar jogadores que ainda estejam cursando o Ensino Médio. É estritamente necessário que o atleta tenha concluído pelo menos todos os níveis escolares mais básicos.

Qual é a ordem do Draft

Com o intuito de manter o máximo de equilíbrio entre as equipes, a NBA estipulou que os piores times têm o direito de fazer as primeiras escolhas no Draft. A ordem, então, é inversa à campanha na temporada regular.

Essa prática, no entanto, começou a levar ao que eles chamam de “tanking”, em que as equipes passaram a perder de propósito para ficarem com a pior campanha da liga e, por consequência, a primeira escolha no evento. Para evitar essa manobra, a NBA criou a Loteria do Draft.

O que é a loteria do Draft

A Loteria do Draft é um sorteio realizado para definir os times que terão as quatro primeiras escolhas do evento na primeira rodada. Participam dela as 14 franquias que ficaram de fora dos playoffs.

Todos os times envolvidos podem ganhar as primeiras escolhas, mas nem todos eles contam com as mesmas probabilidades de consegui-las. Os três com as piores campanhas têm 14% de chance cada um de serem sorteados para a primeira escolha e, a partir daí, a probabilidade dos restantes diminui até chegar na melhor franquia da Loteria — que terá somente 0,5% de chance.

Trocas no Draft

As escolhas do Draft podem ser trocadas entre as equipes antes e durante o evento. Muitos dizem, aliás, que isso é o que traz mais graça ao evento. Essas negociações podem incluir escolhas isoladas ou fazer uma combinação de jogadores e escolhas.

Uma das equipes pode, por exemplo, querer subir na ordem do Draft para escolher antes e, para isso, oferece algo em troca para algum outro time — como escolhas futuras ou protegidas, que é quando o time manda para o outro qual será a sua seleção. Dessa maneira, é possível que a ordem pré-definida pela classificação da temporada regular sofra alterações.

Existem algumas restrições para essas trocas. A Regra de Stepien, por exemplo, impede que as equipes negociem as suas escolhas de primeiro turno em anos consecutivos.

E então, conseguiu entender o que é o Draft da NBA? Agora você já tem assunto o suficiente para impressionar os amigos que também gostam desse esporte ou para se entreter em uma aposta de basquete online, caso desejar.