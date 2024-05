Oficina capacita pré-candidatos para eleições 2024 no Espírito Santo

O partido Podemos realiza, neste sábado (25), a Oficina Cidades, que tem como objetivo capacitar pré-candidatos a vereadores e prefeitos para a disputa das eleições 2024.

O evento será realizado no Centro de Convenções de Vitória, a partir das 9 horas. De acordo com o presidente estadual da legenda no Espírito Santo, deputado federal Gilson Daniel, essa uma oportunidade de qualificação e formação política.

