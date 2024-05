Operação Krisun II: PC cumpre 15 mandados de busca e apreensão no ES

A Polícia Civil deflagrou a operação “Krisiun II” e apreendeu um veículo com restrição de furto e roubo em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (9). Duas pessoas foram presas em flagrante, além de uma pistola e munições apreendidos.

Segundo a PC, a operação contou com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Subsecretaria de Inteligência (Sei) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

A ação teve como objetivo o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, visando principalmente criminosos ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV). Cerca de 70 policiais foram empenhados para a missão e durante a madrugada realizaram diligências nos bairros Terra, Jabaeté Vermelha, Normilha, Riviera, Morada da Barra, João Goulart e Ponta da Fruta.

No entanto, em Barramares, foram realizadas buscas em uma residência, onde foi localizada uma motocicleta Honda CG vermelha com restrição de furto e roubo. O jovem, de 19 anos, que estava de posse do veículo roubado, também estava foragido do Sistema Penitenciário.

Já no bairro Ponta da Fruta, um comerciante, de 48 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, após a polícia localizar em sua residência uma pistola modelo 938, calibre .380, 49 munições calibre 380 e seis munições de calibre 38.

Operação Krisiun I: A Operação Krisiun foi deflagrada na região da Grande Terra Vermelha, no dia 11 de julho de 2023. No primeiro dia, cinco investigados foram detidos, todos em cumprimento de mandado de prisão temporária. No dia 14 de julho, foram mais duas prisões. No dia 07 de agosto, um indivíduo foi detido, totalizando oito.

O nome da operação “Krisiun” faz referência a uma das primeiras bandas de Death Metal do Brasil.

Moto, armas e munições apreendidos durante a operação realizada em Vila Velha | Foto: Montagem/Divulgação/Polícia Civil