Polícia cumpre mandados e dois são presos em Jerônimo Monteiro

Policiais militares do 3º Batalhão detiveram dois suspeitos durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em Jerônimo Monteiro, na manhã desta quinta-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar, em um dos pontos, no bairro Paraná, os policiais encontraram duas pedras médias de crack e R$ 550,00 em dinheiro. Um homem de 45 anos foi detido.

Além disso, em outra residência, no centro da cidade, um suspeito de 24 anos foi detido pois estava com mandado de prisão. Nenhum material ilícito foi encontrado.

Leia também: Suspeito de homicídio é preso pela polícia em Mimoso do Sul

Sendo assim, os detidos de 24 e 45 anos, foram encaminhados pela PM à 6ª delegacia regional de Alegre, juntamente com os materiais apreendidos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.