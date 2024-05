Operação Lei Seca: motorista é preso por dirigir embriagado no ES

Um motorista foi preso em flagrante durante a operação Lei Seca, por estar dirigindo embriagado. Segundo a Polícia Civil, ao todo, 303 condutores foram abordados na noite do último sábado (4), em Vila Velha, no Espírito Santo.

No entanto, a Polícia Civil informou que a ação, que faz parte das atividades do movimento Maio Amarelo, aconteceu simultaneamente em diversas cidades do País e aqui no Espírito Santo, que também marcou a abertura de um calendário de fiscalizações integradas que vão abarcar as cinco regiões atendidas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

A operação foi realizada em dois pontos, sob a coordenação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), e contou com a participação de agentes das forças de segurança, como Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran); Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio dos policiais da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) e dos agentes da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV). O efetivo total da operação foi de 27 agentes.

Além do foco na mistura de bebida e direção, também foram feitas verificações nos documentos do veículo e repressão a condutas proibidas pela legislação de trânsito e, inclusive, criminosas. Ao todo, foram realizados 252 testes de alcoolemia (bafômetro) e 50 condutores se recusaram a ser submetidos ao teste. Aliás, 303 veículos foram abordados com a confecção de 106 autos de infração, o que gerou a remoção de quatro veículos irregulares.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, ressaltou que os órgãos públicos têm a missão de fiscalizar as vias, com o objetivo de preservar vidas e tirar de circulação os motoristas e motociclistas que insistem em conduzir veículos após a ingestão de álcool, uma vez que, estatisticamente, é o motivo causador da maior parte dos sinistros de trânsito.

“Quando o cidadão se depara com uma fiscalização de trânsito nas ruas, ele tem a certeza de que o Estado está presente e atuante. É importante ainda destacar que a fiscalização completa o papel pedagógico que já fazemos com a educação de trânsito e com as campanhas publicitárias”, disse Givaldo Vieira, descando ainda o papel estratégico da blitz integrada no Espírito Santo.

O comandante do BPTran, tenente-coronel Leonardo Nunes Barreto, elogiou a ação desta noite e destacou a importância da integração entre as agências fiscalizadoras, a Delegacia de Delitos de Trânsito e a maior autoridade executiva de trânsito no Estado, o Detran|ES. De acordo com o oficial, é uma união que tem rendido resultados positivos para a sociedade capixaba.

“A ação conjunta deste sábado (04) foi a primeira alusiva ao Maio Amarelo 2024, mas muitas outras continuarão a acontecer por todo o ano. É um mês dedicado ao despertar de consciências para um comportamento seguro no trânsito, pois ações dessa natureza são fundamentais e perenes. Unimos a expertise do BPTran às demais agências, contando com o suporte técnico do Detran|ES e a celeridade nas providências criminais adotadas pela Delegacia de Delitos de Trânsito. É uma sinergia que abarca desde o aspecto de orientação ao da repressão qualificada. É a aplicação prática do lema proposto este ano no Maio Amarelo: ‘Paz no trânsito começa por você’. Fazemos parte desse processo e nos orgulhamos disso”, disse o comandante Barreto.

Sendo assim, o motorista preso em flagrante por dirigir embrigado não pagou a fiança e foi encaminhado ao presídio, onde vai permanecer à disposição da Justiça.

Confira o balanço da Operação Lei Seca realizada no ES

Veículos abordados: 303

Testes de alcoolemia (bafômetro): 252

Recusa ao teste de alcoolemia: 50

Embriaguez: 1

Autos de infração confeccionados: 106

Veículos removidos: 4

Principais autuações:

Licenciamento em atraso: 8

Recusa ao teste de alcoolemia (bafômetro): 50

Condutores sem Habilitação: 4

Permitir ou entregar veículo a pessoa não habilitada: 4

Condutores com CNH vencida: 3

Desobedecer a ordem do agente de trânsito: 2

Motociclistas pilotando com viseira levantada: 2

Dirigir o veículo com chinelo/calçado que não se firme no pé: 2

Condutores sem cinto de segurança: 1

Veículos em mau estado de conservação: 1

Dirigir o veículo manuseando o celular: 1

Transpor bloqueio viária policial: 1