Orientações para Corrida de São Pedro continuam neste domingo (12)

As aulas de orientação para a 44ª Corrida de São Pedro seguem neste domingo (12) com atividades para o público que irá participar da prova, marcada para o próximo dia 23 de junho.

Contudo, aos interessados nas aulas de orientação para Corrida de São Pedro, basta comparecer, às 7h, na Praça de Fátima. É importante, porém, que os participantes estejam com roupas leves, tênis apropriados e confortáveis e garrafinhas de água, para manter a hidratação.

Os profissionais da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) estarão oferecendo orientações. Para assim, melhorar o desempenho dos atletas na corrida, como: exercícios de alongamento e de aquecimento, dicas de alimentação e cuidados com o corpo nos dias antecedentes à competição.

Aliás, no último domingo (5), em comemoração ao Dia das Mães. A Semesp organizou o primeiro treinão para a corrida, que percorrem o trajeto de 5 km da competição.

“O ‘treinão’ foi uma ação muito bacana e vimos o quanto as orientações estão ajudando na performance dos participantes. Esperamos que mais pessoas venham participar; estão sendo dias muito produtivos”, convida o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Rodolpho Silva Maia.

