“A persistência é o segredo do sucesso,” diz empresário de Alegre

Ocorreu, nesta quinta-feira (9), na EEEFM “Professor Pedro Simão”, no município de Alegre, um momento de conversa entre alunos da 3ª Série do Ensino Médio Integrado em Administração e o empresário convidado, Délcio Fim Favoreto, que conduziu um momento de conversa sobre “Quem eu fui, quem eu sou e quem continuo sendo.”

O evento foi um grande êxito, atraindo os estudantes que se mostraram interessados em aprender as dicas e vivências do orador sobre sua vida pessoal e profissional.

Segundo a direção da Escola, a finalidade de momentos como este é formar estudantes com ideias e atitudes empreendedoras, com planejamento e foco, transformando sonhos em objetivos concretos e alcançáveis. História de vida no ambiente educacional é capaz de inspirar e motivar os estudantes para não desistirem dos seus sonhos durante o caminho.

Ao término do encontro, além de um lanche proporcionado pelo seu empreendimento, Supermercado BC, aos estudantes e à Equipe Escolar, o empresário deixou uma grande mensagem de motivação e empatia, mostrando que o sucesso não é uma questão de sorte, mas sim de esforço e dedicação. E mais do que isso, mostrou que a solidariedade é uma virtude que deve ser praticada todos os dias, contribuindo para um mundo melhor e mais humano. Para Délcio “a persistência é o segredo do sucesso”.

De acordo com a Diretora Lucy Sader de Souza, o momento foi único e extremamente importante para a Educação Profissional. “Em momentos como este, nos deparamos com experiências e perspectivas diversas, que proporcionam importantes momentos de reflexão e de aprendizado, além de fornecer ferramentas significativas, que contribuem para o desenvolvimento de competências que alimentam nosso universo e o currículo pessoal e profissional”, acrescentou a diretora.