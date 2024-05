Ossos humanos são encontrados em sacos em cemitério de Castelo

Uma moradora encontrou ossos humanos que estavam dentro de sacos próximos de túmulos no cemitério municipal de Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (21).

A prefeitura de Castelo informou, em nota, que todas as medidas já foram tomadas e os fragmentos ósseos já retornaram para o devido local. “O município manifesta que está apurando possível invasão no Cemitério e que os servidores estavam envolvidos nos procedimentos legais sobre o caso no momento em que a visitante foi ao local”, diz a nota.

Procurada, a Polícia Civil informou que não foi localizado acionamento de atendimento à ocorrência.