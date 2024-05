Mulher é agredida com golpes de marreta e fios em cidade do ES

Uma mulher, de 26 anos, foi agredida com marretadas e golpes de fios no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares foram ao bairro Santa Rita, em Vila Velha, verificar uma ocorrência de vias de fato. No local, a vítima pediu socorro aos militares, dizendo que o homem que estava saindo naquele momento da residência havia tentado contra a vida dela.

No entanto, o suspeito correu para tentar fugir, mas foi alcançado pela guarnição. A vítima relatou à equipe que o homem bateu em sua cabeça com uma marreta e em seu corpo com pedaços de fio. Além disso, contou que as agressões são constantes e acontecem com os dois filhos pequenos. Ela também mostrou mensagens enviadas pelo suspeito dizendo que ia matá-la. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 24 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.