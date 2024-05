Padre recupera bicicleta furtada no dia de Corpus Christi no Sul do ES

O padre Gracione Augusto Alves conseguiu recuperar sua bicicleta que havia sido furtada em pleno dia de Corpus Christi, na última quinta-feira (30), em Mimoso do Sul.

Gracione contou que foi surpreendido com a ausência da bicicleta quando levantou para sair na Casa Paroquial, em Mimoso do Sul, onde o sacerdote vive. “Eu fui surpreendido com o roubo da minha bicicleta, aqui na Casa Paroquial de Mimoso do Sul. Eu levantei para dar uma volta de bicicleta, logo cedo, com os amigos, já que é feriado e o nosso compromisso de Corpus Christi é mais tarde. Quando eu fui pegar a bicicleta para sair, eu fiquei surpreso de não encontrá-la no local onde ela fica guardada”, relatou o padre Gracione Augusto Alves.

Por causa da triste situação, o padre teve que cancelar seu passeio matinal. Após o ocorrido, um grupo de amigos começou a divulgar nas redes sociais.

Na manhã desta sexta-feira (31), o padre conseguiu recuperar a bicicleta após uma negociação de R$ 200,00. “O que mais me deixa triste é que para ter a bicicleta de volta, nós tivemos que pagar um valor. Não é muito, mas é triste porque além de ser roubado, ter que pagar para você ter o seu bem de volta. O cara, a princípio, queria R$ 500. Depois negociaram lá com ele e no final pagaram R$ 200, que eu vou repor para a pessoa depois”, lamenta.