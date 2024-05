Feriado de Corpus Christi começa com acidente “feio” na BR-101

Feriado de Corpus Christi começou com acidente na BR-101. Uma batida envolvendo uma caminhonete, modelo Fiat Toro, e um caminhão foi registrada na madrugada desta quinta-feira (30), na rodovia, sentido Cachoeiro Guarapari.

Um vídeo enviado por um leitor ao AQUINOTÍCIAS.COM, mostra o fundo de um caminhão baú destruído e carga de um produto não identificado espalhada pela rodovia. Em uma outra imagem, é possível ver a Fiat Toro com a frente completamente destruída.

Não há informações sobre as causas do acidente nem sobre feridos ou mortos. O AQUINOTÍCIAS entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Assim que houver um retorno, as informações desta matéria serão atualizadas.

Contudo, ao pegar a estrada neste feriado, a orientação é que redobre a atenção ao trafegar pela BR-101.

VEJA O VÍDEO 1:

VEJA O VÍDEO 2: