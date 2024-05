Paulinho da Auto Escola é aposta do PSB em Brejetuba

O empresário Paulo Sérgio de Amorim, 56 anos, conhecido como Paulinho da Auto Escola, é a aposta do Partido Socialista Brasileiro (PSB), como pré-candidato a prefeito de Brejetuba. O evento de lançamento da pré-candidatura ocorre nesta sexta-feira (31), às 18:30, na Câmara de Vereadores do município.

Com o apoio do ex-prefeito por três mandatos e atual presidente do PSB de Brejetuba, João Lourenço, Paulinho afirma que está buscando unir forças para fazer com que o município de Brejetuba volte a ser referência na região.

“Estamos com o diálogo aberto com todos os partidos. Nosso objetivo é unir todos em uma frente única contra a atual administração”, disse Paulinho.

Pré-candidatos

Além de Paulinho (PSB), Brejetuba já conta com as pré-candidaturas do atual prefeito que vem em busca da reeleição, Levi da Mercedinha (PDT); do empresário do ramo de transportes, Romério Bandaró (Progressitas); Everaldo Martinuzzo (União Brasil) e José Maria de Sousa (PT), mais conhecido como Zé Maria do Sindicato.