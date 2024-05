“Orgulho”, diz Casagrande ao destacar festa religiosa em sua terra natal

Natural da cidade de Castelo, onde acontece uma das maiores celebrações religiosas de Corpus Christi do Brasil, o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), destacou o orgulho da sua terra natal, nesta quinta-feira (30).

Na oportunidade, ele ainda enalteceu o trabalho dos artistas e artesãos que confeccionam os tradicionais tapetes de Corpus Christi.

