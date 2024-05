PF apreende encomenda com drogas que saiu do Paraná com destino ao ES

A Polícia Federal apreendeu uma encomenda com drogas que saiu de Curitiba (PR) para a Serra (ES). A apreensão aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo, juntamente com a prisão de um jovem de 27 anos.

Segundo a PF, a apreensão aconteceu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de destinatário de encomenda postal com suspeita de conter drogas. A investigação teve início no corrente mês e contou com trabalho de fiscalização promovido pelo grupamento de cães policiais K9 da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal.

Durante os procedimentos realizados nesta sexta-feira, mediante autorização judicial, uma caixa, pesando aproximadamente 2 kg, com identificação de remessa em Curitiba (PR) e destino em Serra (ES), foi apreendida, pois continha quantidade considerável de maconha em seu interior.

No entanto, o que chamou a atenção dos policiais é que a encomenda estava com declaração de conteúdo identificando o bem como “conectores de som automotivo”, a fim de despistar o conteúdo ilícito.

A diligência policial também resultou na prisão em flagrante de um homem de 27 anos, natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo a PF, as investigações continuarão para identificar outros eventuais envolvidos.

“O preso responderá pelo crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006), com causa de aumento em razão da interestadualidade do delito (Art. 40, V da Lei 11.343/2006), e poderá ser condenada em até 25 anos de cadeia. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional e seguirá à disposição da SEJUS e da justiça”.