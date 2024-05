Motorista desobedece ordem de parada e atropela motociclista em Cachoeiro

Um homem foi detido após desobedecer ordem de parada e atropelar um motociclista em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (6).

Segundo consta no boletim de ocorrência da Guarda Civil Municipal, os agentes passavam pela avenida Beira Rio, momento em que foram informados que um veículo Volkswagem/Gol, de cor vermelha, teria colocado uma pessoa no porta-malas e saído em alta velocidade pela avenida.

Diante disso, a guarnição avistou o veículo e começou uma perseguição, dando ordem de para que não foram obedecidas. Sendo assim, o veículo foi abordado na rua Honório Leandro, no bairro Basiléia. Na abordagem, os agentes constataram que não havia ninguém no porta-malas do veículo.

Segundo a GCM, o motorista estava bastante alterado e resistiu a prisão. Os agentes usaram força proporcional para contê-lo. Na fuga, além do motorista ter cometido várias infrações de trânsito, acabou atropelando um motociclista que estava acompanhado de seu filho, na garupa da motocicleta.

No entanto, devido o uso de força dos agentes, o motorista do veículo sofreu escoriações em seu ombro direito. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa e, em seguida, levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. A motocicleta foi removida para o pátio do Detran|ES.

Leia também: Caminhão de lixo tomba e interdita rodovia em Alegre

Ação dos agentes será investigada

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, informa que o homem dirigia seu veículo e ao passar por uma viatura da Guarda Civil Municipal, na avenida Beira Rio, tentou fugir, dirigindo de forma inadequada, colocando os demais condutores em risco.

O homem passou pelos bairros Santo Antônio e Nova Brasília e no bairro Basílio Pimenta, colidiu com um motociclista e bateu o carro num muro próximo à um supermercado. O condutor foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro, por crime de trânsito e o veículo foi removido.

Sobre a forma da abordagem, a Secretaria de Segurança e Trânsito reforça que anualmente todo o corpo da Guarda passa por instruções a respeito de como se deve agir em situações de risco.

As imagens serão enviadas a Corregedoria da Guarda Civil Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.