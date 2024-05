Pista é interditada para retirada de carreta acidentada em Alegre

A pista da Rodovia ES-482 precisou ser interditada para reirada de uma carreta que se envolveu em um acidente no trecho conhecido como “Curva da Volta Fria”, na zona rural de Alegre, na tarde da última segunda-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, a carreta estava carregada com toras de madeira, quando na curva, o motorista perdeu o controle da direção e acabou tombando o veículo. Por conta do acidente, a carga de madeiras ficou espalhado pelo acostamento da rodovia. O estado de saúde do motorista da carreta não foi informado.

Já na manhã desta terça-feira (14), a polícia militar informou que o trecho “Curva da Volta Fria” está sendo interditada para o trabalho de retirada da carreta.