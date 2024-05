PM apreende arma escondida em construção abandonada em Apiacá

Policiais militares apreenderam uma arma municiada que estava escondida em uma construção abandonada em Apiacá, na última quarta-feira (22).

De acordo com o boletim da Polícia Militar, os militares receberam informações de que traficantes estariam ameaçando os moradores, alegando que os mesmos estariam informando as autoridades sobre o movimento do tráfico.

Diante das informações, os policiais foram ao local e quando se aproximaram de uma mata, avistaram alguns suspeitos correndo. Eles não foram alcançados devido a vegetação no local. Contudo, os policiais fizeram buscas e encontraram em uma construção abandonada, uma pistola Air Soft, de cor preta, carregada com uma munição calibre 22.

Sendo assim, os materiais apreendidos foram entregues na Delegacia de Apiacá.