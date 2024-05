Polícia Militar apreende drogas dentro de casa em Iúna

No último sábado (11), por volta das 21h50, a Polícia Militar (PM) realizou uma abordagem na casa de um rapaz de 23 anos, suspeito de estar vendendo drogas em sua residência.

Após receber denúncias anônimas sobre o rapaz, que estaria traficando em sua casa, na Rua Antônio Jeronimo de Souza, Quilombo, em Iúna, na rua do Depósito de Gás. A Policia Militar foi até o local informado, onde foram recebidos pelo suspeito, que decidiu cooperar com os policiais, inclusive, mostrando onde teria mais drogas em seu quarto.

No total, foram encontrados um aparelho Iphone de cor branca, sete embalagens de cocaína, duas porções de cocaína pesando aproximadamente 10,9 gramas, pedaços de maconha pesando aproximadamente 242,9 gramas, R$ 420,00 em espécie e diversos materiais para o embalo das dorgas.

Os envolvidos foram entregues para Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.

