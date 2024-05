PM encontra drogas escondidas dentro de pia e guarda-roupa em Castelo

A Polícia Militar deteve um jovem de 23 anos e apreendeu drogas que estavam escondidas sobre a pia da cozinha e dentro de um guarda-roupa nos bairros centro e Nossa Senhora Aparecida, em Castelo, na tarde da última quarta-feira (1º).

A PM informou que os militares foram informados que homens estavam comercializando drogas no município de Castelo. Sendo assim, os policiais fizeram o levantamento das informações e foram a dois endereços, onde tinham conhecimento da prática criminosa.

No entanto, após o patrulhamento nos endereços, a equipe visualizou um homem, de 23 anos, se deslocando até uma casa. Com o intuito de abordá-lo, o suspeito foi chamado. Ele abriu a porta e os policiais visualizaram uma grande quantidade de pinos de cocaína sobre a pia da cozinha.

O abordado se rendeu e disse que não apresentaria resistência. Ele também afirmou que havia mais drogas sobre o guarda-roupas, sendo contabilizado a quantidade de 43 pinos de cocaína, 50 papelotes de cocaína, uma porção de cocaína, uma porção de maconha e uma balança de precisão. O homem foi detido e o material apreendido.

Quando os militares chegaram ao local, visualizaram o suspeito na janela de uma casa que fica no primeiro andar de um prédio. Nesse momento, foi dada ordem para que o homem levantasse as mãos. Nisso, ele ignorou a ordem e correu para o interior do imóvel. Os militares conseguiram acessar a janela da cozinha do apartamento sendo possível visualizar sobre a mesa grande quantidade de cocaína que, provavelmente, estava sendo embalada naquele momento.

Diante do flagrante, a equipe entrou no apartamento e o homem, que portava uma submetralhadora caseira, pulou uma varanda que dá acesso a um lote vizinho, onde possui uma torre de telefonia e posteriormente, ingressou em uma área com vegetação nativa, não sendo localizado.

No interior do apartamento, foi localizada uma pistola calibre 9mm, além de dois carregadores da mesma arma, 59 munições calibre .9mm, um simulacro de arma de fogo, 594 unidades de maconha, 341 papelotes de cocaína, 126 papelotes de crack, quatro tabletes grandes de pasta base de cocaína pesando 1,655 kg, 14 pedaços de haxixe e um caderno contendo o registro da contabilidade da distribuição das drogas e do dinheiro arrecadado. No mesmo caderno, foram encontrados quatro comprovantes de depósito que somam R$ 6.500,00. No mesmo local por onde o homem de 21 anos fugiu também foi localizada uma carteira contendo R$ 501,00.

Portanto, o detido e os materiais apreendidos foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 23 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.