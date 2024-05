Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra ex-policial no ES

Um homem de 55 anos, foi preso pela Polícia Federal durante uma operação policial realizada no centro de Vitória, na última terça-feira (30).

De acordo com a PF, os policiais cumpriram dois mandados de prisão preventivas contra o homem de 55 anos, conhecido como “dente de ouro”, ambos por condenação, sendo um por homicídio e outro por tráfico de drogas.

Além disso, a PF informou que o suspeito já era procurado pelas forças de segurança há bastante tempo, apesar de ser velho conhecido no meio policial, uma vez que integrou os quadros da Polícia Militar, sendo excluído da corporação em 2011.

Ainda, segundo a PF, o suspeito foi vítima de tentativa de homicídio por três vezes, onde em um dos casos foi atingido na cabeça. Atualmente, ele trabalhava como segurança. Sendo assim, após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece a disposição da Justiça.

A ação da última terça-feira (30), contou com a participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO e em parceria com a Subsecretaria de Inteligência – GINT.

