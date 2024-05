PM prende dois suspeitos de assalto a posto de combustível em Mimoso

Na madrugada desta segunda-feira (20), por voltas das 03h50, policiais militares receberam a informação de um assalto ao Posto Itabapoana, na Rodovia ES 297, Km 17, em Mimoso do Sul.

No comércio, localizado em Ponte do Itabapoana, os policiais avistaram um homem, junto a um veículo Citroen, próximo as bombas de abastecimento. Segundo a PM, mesmo com sua chegada, os frentistas continuavam acuados no telhado do comércio. Assim, indicando que o rapaz seria um dos denunciados do assalto em Mimoso.

Após uma abordagem minuciosa, no carro e no indivíduo, o suspeito teria se identificado como estudante de medicina e, que estaria ali após uma briga com sua namorada. O rapaz também disse que pretendia abastecer o carro e seguir viagem.

Em busca minuciosa, dois indivíduos foram avistados no antigo ponto desativado da PRF, na divisa com o distrito de Santo Eduardo (RJ). Durante a abordagem, foi encontrado uma balaclava improvisada com retalhos de uma camisa escura e um simulacro de uma pistola 9mm, na cor preta.

Um dos abordados disse que ambos estavam com o rapaz abordado anteriormente no posto de gasolina, que teria o vulgo de “Playboy”. Segundo o suspeito, eles se dirigiam para Ponte do Itabapoana, na casa de uma conhecida. Assim, passando no posto para abastecer o carro.

Os dois foram reconduzidos ao local do ocorrido, onde funcionários os reconheceram como autores da tentativa de assalto. “Playboy” não foi localizado.

Ambos foram encaminhados a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.