PM recupera mais de 1 mil sacos de adubo furtados em Itapemirim

Uma ação com Policiais militares da Força Tática da 9ª Companhia recuperaram mais de 1 mil sacos de adubo que haviam sido furtados de um galpão localizado em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo. A recuperação dos materiais aconteceu na noite da última terça-feira (21).

A Polícia Militar informou que a guarnição recebeu informação a respeito de um furto de sacos de adubo realizado no dia 11 de maio, em um galpão localizado em Itapemirim, e que o material estaria espalhado pelos municípios de Marataízes e Itapemirim.

Após as informações, a equipe foi à residência de um homem, de 53 anos, na localidade de Nova Jerusalém, zona rural de Marataízes. Lá, ele confirmou aos policiais que adquiriu uma grande quantidade de adubos de outra pessoa, por um preço bem abaixo do mercado.

No entanto, no momento da ocorrência, o vendedor do material esteve no local e contou que comprou os sacos de adubo de uma outra pessoa, e que havia revendido o material para terceiros. A equipe realizou buscas nos endereços indicados pelo homem e, inicialmente, recuperou 195 unidades de adubos nos locais mencionados.

Em continuação a ocorrência, policiais realizaram novos levantamentos para localizar mais unidades de fertilizantes provenientes do furto. Durante as diligências, encontraram o motorista do caminhão responsável pelo transporte da carga para alguns pontos de entrega.

Aos militares, o homem relatou que foi contratado para fazer quatro fretes em uma casa abandonada no bairro Lagoa Dantas, em Marataízes, onde foram encontrados aproximadamente 233 sacos de fertilizante. Em seguida, o motorista indicou um outro endereço, no município de Rio Novo do Sul. No local, foram encontradas 592 sacas de adubo. O proprietário do imóvel admitiu ter adquirido essa quantidade por um preço abaixo do mercado.

O homem, de 49 anos, o suspeito que vendeu e os outros dois homens, de 25 anos, que compraram o material foram conduzidos à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.