Podcast dá dicas para jovens que querem trilhar carreira artística

Foi na experiência com jovens, tanto em ambiente universitário quanto em projetos comunitários sócio-ambientais e culturais, que a professora e produtora cultural Aparecida Torrecillas percebeu as dificuldades que eles narravam para encontrar formas de concretizar seus talentos artísticos de maneira autônoma e o pouco conhecimento sobre planejamento de carreira e fontes de financiamento no campo da cultural.

Essa vivência deu origem à proposta do PodeFlow – Deixe seu talento fluir, um podcast de sete episódios, que busca oferecer apoio criativo e informacional a jovens artistas e produtores culturais em início de carreira. O podcast tem o apoio do Fundo de Cultura do Município de Vila Velha, com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG).



O objetivo é proporcionar a esse público o fomento da inovação e criatividade, na condução de suas carreiras, especialmente no momento em que estão sem saber como direcionar seus talentos para experiências culturais e artísticas.



Os episódios temáticos ampliam a compreensão sobre as diferentes possibilidades de materialização dos talentos, de planejamento e de realização de projetos artístico-culturais, de comunicação, de atuação em rede com diferentes grupos e coletivos e de acesso a recursos financeiros.



A série tem início com a autoria, individual e em rede (episódios 1 e 2), passando por idealização de projetos possíveis que vão além das manifestações artísticas convencionais (episódios 3 e 4), pela compreensão do sistema de recursos disponíveis (episódio 5) e por possibilidades de produzir arte na periferia para a periferia (episódio 6). O último episódio vai trazer os aspectos de acessibilidade e inclusão nos projetos artístico-culturais.



Os dois primeiros episódios já estão no ar no Spotify, Deezer e na Amazon Music. Os outros serão publicados quinzenalmente. As atualizações podem ser acompanhadas diretamente no feed do tocador de podcasts ou no perfil do Instagram da Invento Agência de Futuros (@inventofuturos).



Os convidados são artistas e produtores culturais de quatro municípios do Espírito Santo, envolvidos com múltiplas linguagens artísticas. Eles foram escolhidos pela experiência nos campos de atuação e pelo contato próximo com jovens, principalmente em situação de vulnerabilidade econômica e social.



Como dito, o podcast tem o apoio do Fundo de Cultura do Município de Vila Velha, com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG). “Vila Velha foi o primeiro município a divulgar o resultado e realizar as assinaturas dos Termo de Execução Cultural da LPG no Estado. E também é a primeira cidade onde os projetos já estão em execução”, ressalta o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.