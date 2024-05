Arquidiocese de Vitória lança Campanha Paz e Pão para combate à fome

A Campanha Permanente Contra a Fome e Pela Inclusão Social – Paz e Pão, da Arquidiocese de Vitória, será relançada no dia de Corpus Christi, 30 de maio. Inspirada nos apelos do Papa Francisco e nos dados alarmantes da Fome no Espírito Santo, a iniciativa criada em 2021 é coordenada pelo Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica e opera arrecadando recursos que são revertidos na compra de cestas básicas para famílias necessitadas, em especial das regiões Benevente, Cariacica/Viana, Serra/Fundão, Vitória e Vila Velha.

A arrecadação é realizada por meio do site www.pazepao.com.br que foi totalmente refeito. Ele ganhou novo design, está mais interativo e ágil no cadastro de doadores, ampliando sua capacidade de atendimento. Toda a sociedade capixaba está convidada a participar doando a quantia que puder ou desejar. No endereço eletrônico, de forma fácil e intuitiva, são apresentados os passos para fazer a contribuição, entre outras informações relevantes desta ação.

Segundo Padre Kelder, coordenador da Campanha Paz e Fome, a divulgação e a adesão a esta iniciativa são muito importantes. Dados do IBGE apontam que, hoje, no Estado, cerca de 20% da população sofrem com insegurança alimentar e, pior, desse total, mais de 2% passam fome todos os dias. Daí a grande urgência deste projeto.

“A fome persiste e ainda depende de nós fazermos mobilizações como esta para reduzirmos este quadro alarmante. Por isso, escolhemos este momento para o relançamento da Campanha. Nesta data, quando a Igreja Católica adora o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, relembrando Sua morte e ressurreição, reafirmamos nosso compromisso com o Reino de Deus, baseado em amor, justiça, paz e fraternidade. Este sacramento visível nos inspira a transformar o mundo por meio da caridade, especialmente junto aos mais necessitados e marginalizados”, afirma Padre Kelder.

Neste contexto, a Campanha Permanente Contra a Fome e Pela Inclusão Social prossegue sua missão de levar alimento e esperança aos mais desfavorecidos. Em três anos de jornada, graças à solidariedade das áreas pastorais envolvidas, foram arrecadados mais de R$ 5 milhões, equivalentes a mil toneladas de alimentos. A expectativa é de que esses números se multipliquem, pois ter gente com fome é um problema de toda a sociedade.

Mobilizada pela relevância deste trabalho, a Arquidiocese de Vitória convida todos a se envolverem e apoiarem a Campanha Paz e Pão. Durante as missas de Corpus Christi, paróquias lerão a mensagem do Arcebispo Dom Dario e de Dom Andherson convidando os fiéis a se cadastrarem a participarem com doações e divulgação em suas comunidades.

Sobre a Campanha Paz e Pão:

A campanha organiza sua atuação em três eixos:

Enfrentamento à Fome, assistindo famílias mensalmente com cestas básicas

Incidência Política, estimulando os cristãos e os beneficiários a participarem nos territórios consolidando redes e parcerias para que políticas públicas sejam reivindicadas e garantidas com a participação efetiva dos que dela necessitam

Formação e Espiritualidade para ampliar consciências, oportunizando acesso a conteúdo em torno dos temas estruturantes da Campanha (fome, pobreza, desigualdade social, economia, democracia, participação cidadã e outros), vivências de mística/espiritualidade e troca de experiências inter–paroquiais)