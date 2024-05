Podemos aposta em professor do Ifes como pré-candidato em Jerônimo

O professor do Ifes e atual vereador Thiago Bernardo de Souza, é a aposta do Podemos para disputar a Prefeitura de Jerônimo Monteiro. Com o apoio do deputado federal Gilson Daniel (Podemos) e do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União Brasil), Thiago Bernardo relata que também possui o apoio do secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni.

O pré-candidato menciona que decidiu colocar seu nome na disputa eleitoral, ao perceber que no município há necessidade de um projeto que realmente fosse pensado nas pessoas, e que valorizasse os interesses coletivos e não apenas os individuais.

“Infelizmente, nosso município tem um índice de desenvolvimento humano (IDH) muito abaixo do desejado. No entanto, se pararmos para analisar, temos um enorme potencial. Somos um município de aproximadamente 12 mil habitantes, sendo o primeiro da região do Caparaó capixaba, que possui várias belezas naturais e potenciais turísticos que não são explorados para gerar emprego e renda, o que não tem sido aproveitado até o momento”, menciona.

O atual vereador relata que Jerônimo Monteiro tem o privilégio de possuir um departamento de Ciências Florestais e da Madeira da UFES, onde são oferecidos cursos de mestrado e doutorado que possuem referências internacionais, além da existência de um Hospital Público Estadual que atende toda a região.

“Não existem múltiplas possibilidades de projetos voltados para as pessoas, seja na área do esporte, cultura, lazer e na assistência social, principalmente para as crianças do nosso município. A nossa economia tem como base a agricultura, apesar dos produtores rurais ainda enfrentarem dificuldades para obter assistência do município.”

Thiago Bernardo frisa que a atual administração apresenta pontos que estão a desejar, de extrema importância para o desenvolvimento do município.

“É pertinente ressaltar a questão do saneamento básico, principalmente com a qualidade da água e a rede de coleta de esgoto, além da falta de manutenção contínua das estradas rurais, bem como a escassez de suporte básico para o desenvolvimento sustentável da agricultura”, diz o pré-candidato.

Corrida eleitoral

Thiago Bernardo de Souza (Podemos), irá fazer frente a dois atuais pré-candidatos já declarados na terra da laranja, José Valério Binoti Netto (PSD), que possui o apoio do atual prefeito Sérgio Fonseca (PSD) e do pré-candidato e atual assessor especial de relações institucionais da Casa Civil do governo do Estado, Mitter Mayer (Progressistas).