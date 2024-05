Cachoeiro: golpista tenta se passar por vice-prefeito em whats app falso

O vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Cel. Ruy Guedes, anunciou, nesta segunda-feira (6), que está sendo alvo de um suposto golpe.

Por meio da sua rede social, ele alertou parentes, amigos e seguidores de que tem um número de whats app falso usando a sua foto no perfil e tentando se passar por ele.

“Colocaram a minha foto no número acima. É FAKE”, informou o vice-prefeito. No comunicado, ainda é possível observar o suposto golpista iniciando uma conversa no aplicativo como se fosse político.

Foto: Reprodução | Rede social