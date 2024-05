Polícia Científica divulga portal de consulta da carteira de identidade

Comprometida com a modernização da identificação civil no Estado, a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) agora disponibiliza à população o portal eletrônico para consulta pública do status de sua solicitação da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Segundo a PCIES, no modelo anterior de carteira de identidade (RG), não havia portal para consulta. Com isso, os cidadãos somente conseguiam verificar o andamento de seus pedidos via telefone ou presencialmente nos postos de identificação.

Agora, com o novo sistema de cadastramento biográfico implementado pela Polícia Científica para a Carteira de Identidade Nacional, o requerente pode acessar o portal eletrônico, por meio do telefone celular ou do computador, bastando informar o protocolo de atendimento ou o número do CPF, para ter informações atualizadas sobre o andamento da sua solicitação.

O portal pode ser acessado pelo link: https:// bit.ly/rges ou pelo QR Code abaixo: