Polícia Civil apreende mais de 10 mil pinos de cocaína no ES

A equipe da coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil (PCES), apreendeu, na tarde desta sexta-feira (3), mais de 10 mil pinos de cocaína e 849 pedras de crack, durante uma incursão nas proximidades do Campo do Apolo, no bairro Flexal II, em Cariacica. Os indivíduos foram avistados escondendo duas sacolas grandes em uma árvore, porém empreenderam fuga ao avistar a equipe da Core.

Leia Também: Andarilho é morto com tiro na cabeça por motoqueiro no Sul do Estado

A ação tinha como objetivo investigar denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. A equipe se posicionou estrategicamente para observar e identificar atividades suspeitas na região. Por volta das 13h, vários indivíduos foram avistados correndo com sacolas e armas, buscando se esconder diante de uma equipe da Polícia Militar, que realizava patrulhamento.

Durante a movimentação de fuga, eles deixaram diversos objetos para trás e esconderam duas grandes sacolas na copa de uma árvore. A equipe identificou o local onde as sacolas foram escondidas, elas foram apreendidas e, em seu interior, foram encontrados 10.840 pinos de cocaína e 849 pedras de crack.

Diante da quantidade significativa de drogas apreendidas, os policiais encaminharam o material para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), localizado em Vitória, para adoção das medidas cabíveis pela autoridade policial. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, da Polícia Científica (PCIES), para análise e posterior incineração.

Crédito da Foto: PCES